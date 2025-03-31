В УЗ запевняють, що витоку даних під час кібератаки не було

За словами голови правління «Укрзалізниці», персональні дані пасажирів не потрапили до рук хакерів.

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Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що під час недавньої кібератаки на компанію витоку даних не сталося. Це стосується як персональних даних пасажирів, так і інформації про військові перевезення.

«На жаль, коли в нас виникає якась ситуація. Дуже часто якісь люди пробують на цьому маніпулювати, спекулювати. Це частина такої інформаційної атаки», – зазначив Перцовський у коментарі Новини.LIVE.

За словами Перцовського, інформація про спеціальні військові вантажі не зберігається в цифрових системах «Укрзалізниці». Для цього використовується окремий документообіг, що функціонує у закритих каналах зв’язку.

«Він відбувається відносно всіх протоколів та в закритих каналах, навіть якщо ворог намагався дістати інформацію щодо цього — ця інформація захищена і не є доступна», – пояснив керівник компанії.

Перцовський також запевнив, що «Укрзалізниця» не зберігає персональних даних пасажирів. Система продажу квитків працює таким чином, що отримує лише підтвердження або відмову щодо певних користувачів, не зберігаючи їхніх особистих даних.

Таким чином, кібератака не вплинула на безпеку інформації, пов’язаної з перевезеннями компанії.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

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