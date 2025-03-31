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Національна школа суддів оприлюднила календарний план роботи на квітень

19:35, 31 березня 2025
З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на квітень.
Національна школа суддів оприлюднила календарний план роботи на квітень
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Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації,  підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами на квітень 2025 року.

Календарним планом, зокрема, передбачено онлайн-тренінги, семінари, семінари-практикуми, підвищення рівня кваліфікації через лекції, що стосуються принципу верховенства права, а також цілий ряд навчальних заходів стосуватиметься розгляду справ, що пов'язані з воєнними злочинами та судового розгляду справ про злочини геноциду та злочин агресії.

З календарним планом можна ознайомитись за посиланням.

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суд суддя НШСУ

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