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Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на апрель

19:35, 31 марта 2025
Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на апрель.
Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на апрель
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Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержания квалификации, периодического обучения судей с целью повышения уровня их квалификации, подготовки и периодического обучения с целью повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами на апрель 2025 года.

Календарным планом, в частности, предусмотрены онлайн-тренинги, семинары, семинары-практикумы, повышение уровня квалификации через лекции, касающиеся принципа верховенства права, а также целый ряд учебных мероприятий будет касаться рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями, и судебного разбирательства дел о преступлениях геноцида и преступлении агрессии.

С календарным планом можно ознакомиться по ссылке.

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суд судья НШСУ

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