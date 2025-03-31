Испытания топлива и масел для ВСУ выросли в 3,5 раза

Минобороны усиливает контроль качества топлива и масел.

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Министерство обороны Украины значительно увеличило проверки качества горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые используют Вооруженные силы. Если в 2022 году было проверено 1 500 образцов, то в 2023 году этот показатель вырос до 4 000, а в 2024-м превысил 5 000. Об этом сообщили в ведомстве.

Усиленный контроль позволяет повысить безопасность и надежность военной техники на фронте.

«Контроль качества ГСМ - это непосредственно вопрос боеспособности нашей армии. Мы не можем допустить, чтобы из-за некачественного топлива или масла выходила из строя техника или срывались боевые задачи», - заявил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Испытания осуществляет Центральное управление контроля качества (ЦУКК). Лаборатория оснащена современным оборудованием, а ее работники проходят обучение и повышение квалификации. Автоматизация процессов помогает ускорить проверки и минимизировать риск ошибок.

Благодаря государственной и волонтерской помощи в лаборатории проведен ремонт, что улучшило условия работы специалистов.

Кроме того, в ЦУКЯ создается учебное подразделение для подготовки специалистов по контролю качества ГСМ. Это включает подготовку наземных авиационных специалистов для ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других составляющих Сил обороны.

Центральное управление контроля качества разрабатывает методические рекомендации по химмотологии и проводит научно-исследовательские работы по применению ГСМ на военной технике. Также лаборатория участвует в сравнительных испытаниях, подтверждающих ее техническую компетентность.

По словам начальника ЦУКЯ полковника Игоря Лещенко, благодаря усиленному контролю некачественные ГСМ не попадают в использование.

Качество горючего и масел остается одним из главных приоритетов Минобороны в закупках для нужд ВСУ.

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