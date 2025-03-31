Випробування пального та мастил для ЗСУ зросли у 3,5 рази

Міноборони посилює контроль якості палива та мастил.

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Міністерство оборони України значно збільшило перевірки якості паливно-мастильних матеріалів (ПММ), які використовують Збройні сили. Якщо у 2022 році було перевірено 1 500 зразків, то у 2023 році цей показник зріс до 4 000, а у 2024-му перевищив 5 000. Про це повідомили у відомстві.

Посилений контроль дозволяє підвищити безпеку та надійність військової техніки на фронті.

«Контроль якості ПММ – це безпосередньо питання боєздатності нашої армії. Ми не можемо допустити, щоб через неякісне паливо чи мастила виходила з ладу техніка або зривалися бойові завдання», – заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Випробування здійснює Центральне управління контролю якості (ЦУКЯ). Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, а її працівники проходять навчання та підвищення кваліфікації. Автоматизація процесів допомагає прискорити перевірки та мінімізувати ризик помилок.

Завдяки державній та волонтерській допомозі у лабораторії проведено ремонт, що покращило умови роботи фахівців.

Крім того, у ЦУКЯ створюється навчальний підрозділ для підготовки спеціалістів із контролю якості ПММ. Це включає підготовку наземних авіаційних фахівців для ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших складових Сил оборони.

Центральне управління контролю якості розробляє методичні рекомендації з хіммотології та проводить науково-дослідні роботи щодо застосування ПММ на військовій техніці. Також лабораторія бере участь у порівняльних випробуваннях, що підтверджують її технічну компетентність.

За словами начальника ЦУКЯ полковника Ігоря Лещенка, завдяки посиленому контролю неякісні ПММ не потрапляють у використання.

Якість пального та мастил залишається одним із головних пріоритетів Міноборони у закупівлях для потреб ЗСУ.

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