У Хмельницькому судили чоловіка, який проігнорував повістку з помилкою у прізвищі

Хмельничанина судили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.
Апеляційний суд скасував виправдальний вирок для 39-річного чоловіка.
Житель обласного центру не з’явився до ТЦК по повістці. Відмову пояснив тим, що у ній була помилка в одній літері прізвища.
Прокурори в суді довели, що це не може слугувати аргументом, адже решта персональних даних були правильними. Чоловіку призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
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