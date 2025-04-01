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У Хмельницькому судили чоловіка, який проігнорував повістку з помилкою у прізвищі

00:02, 1 квітня 2025
Через помилку в прізвищі у повістці чоловік не з’явився в ТЦК.
У Хмельницькому судили чоловіка, який проігнорував повістку з помилкою у прізвищі
Фото: Cуспільне
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Хмель­ни­ча­ни­на судили за ухи­лен­ня від при­зо­ву на вій­сько­ву служ­бу під час мо­бі­лі­за­ції, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Апеляційний суд скасував виправдальний вирок для 39-річного чоловіка.

Житель обласного центру не з’явився до ТЦК по повістці. Відмову пояснив тим, що у ній була помилка в одній літері прізвища.

Прокурори в суді довели, що це не може слугувати аргументом, адже решта персональних даних були правильними. Чоловіку призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. 

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прокуратура Хмельницький вирок ТЦК мобілізація

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