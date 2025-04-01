В Хмельницком судили мужчину, который проигнорировал повестку с ошибкой в ​​фамилии

Из-за ошибки в фамилии в повестке мужчина не явился в ТЦК.

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Жителя Хмельницкого судили за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор для 39-летнего мужчины.

Житель областного центра не явился в ТЦК по повестке. Отказ объяснил тем, что в нем была ошибка в одной букве фамилии.

Прокуроры в суде доказали, что это не может служить аргументом, ведь остальные персональные данные были правильными. Мужчине назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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