В ГНС объяснили, кто имеет право не платить военный сбор

Налоговики разъяснили, какие категории плательщиков освобождены от уплаты военного сбора.

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Податкова служба в Одеській області пояснює, хто має право не сплачувати військовий збір.

Зазначається, відповідно до змін, внесених Законом № 4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» до Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI:

1. Платники військового збору – фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому якщо платники збору – фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп не сплачують єдиний податок та військовий збір, такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за період, в якому єдиний податок та військовий збір не сплачувався.

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій від 28.02.2025 № 376 (п.п. 1.12 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

2. Платники військового збору – фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності (п.п. 1.13 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

3. Звільнено самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації від нарахування, сплати та подання звітності з військового збору на весь період їх військової служби.

В то же время, оставлено по-прежнему положение п.п. 1.7 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, согласно которым в период действия правового режима военного положения не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного довольствия работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины сечи и сдерживание вооруженной агрессии РФ.

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