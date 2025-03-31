Для проведения выборов после войны нужны правки в законодательство – ЦИК

В ЦИК назвали ориентировочные сроки выборов после войны.

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В Центральной избирательной комиссии Украины отмечают, что после завершения военного положения для проведения выборов понадобится время на восстановление инфраструктуры и подготовку избирательного процесса. Кроме того, необходимо принять отдельный законопроект о выборах в послевоенный период. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, сообщает Суспільне.

По его словам, выборы после отмены военного положения состоятся в соответствии с законодательством, однако для их организации необходимо учесть новые реалии и адаптировать избирательный процесс.

Что требует изменений в законодательстве

ЦИК настаивает на внесении поправок, которые касаются:

Голосования за рубежом - из-за значительного количества украинцев, которые остались в других странах.

Голосования военнослужащих - даже после завершения военного положения часть военных будет оставаться на службе.

Технологических аспектов - необходимость упрощения отдельных процедур, оптимизация работы избирательных комиссий.

«Нужны изменения в законодательство. Над ними стоило бы работать уже сейчас, не дожидаясь завершения военного положения. Это касается и порядка образования зарубежных избирательных участков, в таком случае дополнительных которые не только на послевоенных выборах», - отметил Дубовик.

Еще в 2022 году ЦИК обращалась в Верховную Раду с соответствующими инициативами. В 2023 году были созданы три рабочие группы совместно с народными депутатами, однако ни один законопроект пока не внесен в парламентский зал.

Когда могут состояться выборы?

Без изменений в законодательство трудно говорить о конкретных сроках выборов, отметил Дубовик. Однако, по его мнению, полгода после завершения военного положения - реальный период для подготовки, если все необходимые изменения будут учтены.

Также он отметил, что даже после окончания войны военное положение не будет отменено сразу. Его прекращение потребует внесения изменений в многочисленные нормативно-правовые акты, чтобы обеспечить стабильность государственного управления.

После официального завершения военного положения у ЦИК будет месяц на объявление избирательного процесса.

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