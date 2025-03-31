Практика судів
  1. В Україні

Для проведення виборів після війни потрібні правки до законодавства – ЦВК

16:34, 31 березня 2025
У ЦВК назвали орієнтовні терміни виборів після війни.
Для проведення виборів після війни потрібні правки до законодавства – ЦВК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центральній виборчій комісії України наголошують, що після завершення воєнного стану для проведення виборів знадобиться час на відновлення інфраструктури та підготовку виборчого процесу. Крім того, необхідно ухвалити окремий законопроєкт щодо виборів у повоєнний період. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, повідомляє Суспільне.

За його словами, вибори після скасування воєнного стану відбудуться відповідно до законодавства, проте для їхньої організації необхідно врахувати нові реалії та адаптувати виборчий процес.

Що потребує змін у законодавстві

ЦВК наполягає на внесенні правок, які стосуються:

  • Голосування за кордоном – через значну кількість українців, які залишилися в інших країнах.
  • Голосування військовослужбовців – навіть після завершення воєнного стану частина військових залишатиметься на службі.
  • Технологічних аспектів – необхідність спрощення окремих процедур, оптимізація роботи виборчих комісій.

«Потрібні зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць, в такому випадку додаткових які не тільки на повоєнних виборах», – зазначив Дубовик.

Ще у 2022 році ЦВК зверталася до Верховної Ради з відповідними ініціативами. У 2023 році були створені три робочі групи спільно з народними депутатами, однак жоден законопроєкт поки що не внесений до парламентської зали.

Коли можуть відбутися вибори?

Без змін до законодавства важко говорити про конкретні терміни виборів, зауважив Дубовик. Проте, на його думку, пів року після завершення воєнного стану – реальний період для підготовки, якщо всі необхідні зміни будуть враховані.

Також він зазначив, що навіть після закінчення війни воєнний стан не буде скасований одразу. Його припинення потребуватиме внесення змін до численних нормативно-правових актів, щоб забезпечити стабільність державного управління.

Після офіційного завершення воєнного стану ЦВК матиме місяць на оголошення виборчого процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

вибори ЦВК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін виклав у новій редакції розміри додаткової винагороди керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах

Уряд оприлюднив нову редакцію розмірів додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах

Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС

У ВККС вирішили дочекатися змін до закону, які дозволять повторно брати участь у конкурсі кандидатам, для яких попередній конкурс виявився невдалим.

На запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник Трампа

Головний Равин України Моше Реувен Асман, який з перших днів війни бере активну участь у допомозі країні для перемоги над російським ворогом і син якого загинув на фронті, захищаючи Батьківщину, запросив до Києва свого доброго знайомого Марка Бернса.

Скорочення штатних посад, викликані переведенням військових формувань на штати воєнного часу, є підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження — Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію про право командування приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення.

Для участі у доборі на 1 800 посад суддів місцевих судів подали документи 8 549 кандидатів – як проходили добори попередніх років

Добори 2011, 2012, 2013 та 2017 років проходили більш скромно, але регулярно.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва