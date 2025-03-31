Для проведення виборів після війни потрібні правки до законодавства – ЦВК

У ЦВК назвали орієнтовні терміни виборів після війни.

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У Центральній виборчій комісії України наголошують, що після завершення воєнного стану для проведення виборів знадобиться час на відновлення інфраструктури та підготовку виборчого процесу. Крім того, необхідно ухвалити окремий законопроєкт щодо виборів у повоєнний період. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, повідомляє Суспільне.

За його словами, вибори після скасування воєнного стану відбудуться відповідно до законодавства, проте для їхньої організації необхідно врахувати нові реалії та адаптувати виборчий процес.

Що потребує змін у законодавстві

ЦВК наполягає на внесенні правок, які стосуються:

Голосування за кордоном – через значну кількість українців, які залишилися в інших країнах.

Голосування військовослужбовців – навіть після завершення воєнного стану частина військових залишатиметься на службі.

Технологічних аспектів – необхідність спрощення окремих процедур, оптимізація роботи виборчих комісій.

«Потрібні зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць, в такому випадку додаткових які не тільки на повоєнних виборах», – зазначив Дубовик.

Ще у 2022 році ЦВК зверталася до Верховної Ради з відповідними ініціативами. У 2023 році були створені три робочі групи спільно з народними депутатами, однак жоден законопроєкт поки що не внесений до парламентської зали.

Коли можуть відбутися вибори?

Без змін до законодавства важко говорити про конкретні терміни виборів, зауважив Дубовик. Проте, на його думку, пів року після завершення воєнного стану – реальний період для підготовки, якщо всі необхідні зміни будуть враховані.

Також він зазначив, що навіть після закінчення війни воєнний стан не буде скасований одразу. Його припинення потребуватиме внесення змін до численних нормативно-правових актів, щоб забезпечити стабільність державного управління.

Після офіційного завершення воєнного стану ЦВК матиме місяць на оголошення виборчого процесу.

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