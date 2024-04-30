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В Киеве на Окружной дороге перевернулся грузовик: момент ДТП попал на видео

12:06, 30 апреля 2024
Водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на электроопору и перевернулся.
В Киеве на Окружной дороге перевернулся грузовик: момент ДТП попал на видео
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Во вторник, 30 апреля, в Соломенском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на электроопору. Транспортное средство совершило неуправляемое движение и перевернулось на тротуар.

Кроме того, патрульные проверили у водителя наличие всех документов и установили, что у руководителя нет действительного страхового полиса.

В полиции добавили, что вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

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