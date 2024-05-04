Обеспечение одного военнослужащего ВСУ стоит $30 тысяч, или 1,2 млн гривен

Эта сумма не учитывает стоимость оружия.

Обеспечение одного военнослужащего Вооруженных сил Украины обходится государственному бюджету в $30 тысяч, или 1,2 миллиона гривен. Эта сумма не учитывает стоимость оружия, которым пользуется солдат.

Об этом в комментарии «Bloomberg» сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Что касается оборонного бюджета, Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании будет зависеть от:

ежемесячного призыва,

поступления помощи,

решений о ротации.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

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