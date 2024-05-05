Практика судов
  1. В Украине

В Киеве легковушка проехала на красный свет и попала на «хвост» полиции: видео

16:40, 5 мая 2024
Патрульные Киева остановили нарушителя ПДД.
В Киеве легковушка проехала на красный свет и попала на «хвост» полиции: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продолжается борьба с нарушителями ПДД в столице. Недавно патрульные остановили водителя автомобиля КИА, который протянул на красный свет светофора в Оболонском районе. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

По данному случаю нарушения правил, рулевому была проведена профилактическая беседа, цель которой - избежание подобных инцидентов в будущем. Также было составлено постановление по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Правоохранители напомнят, что согласно Правилам Дорожного Движения Украины, светофорные сигналы имеют такое значение: зеленый - разрешает движение, желтый - предупреждает о следующей смене сигналов, красный - запрещает движение. Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям на дороге, поэтому важно их соблюдать для общей безопасности всех участников движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает упростить требования к определениям о временном доступе к вещам и документам за границей и процедуру объявления в международный розыск

Срок действия разрешения прокурора или суда на исполнение процессуального действия в иностранном государстве не ограничивается.

Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду