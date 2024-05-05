В Киеве легковушка проехала на красный свет и попала на «хвост» полиции: видео

Патрульные Киева остановили нарушителя ПДД.

Продолжается борьба с нарушителями ПДД в столице. Недавно патрульные остановили водителя автомобиля КИА, который протянул на красный свет светофора в Оболонском районе. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

По данному случаю нарушения правил, рулевому была проведена профилактическая беседа, цель которой - избежание подобных инцидентов в будущем. Также было составлено постановление по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Правоохранители напомнят, что согласно Правилам Дорожного Движения Украины, светофорные сигналы имеют такое значение: зеленый - разрешает движение, желтый - предупреждает о следующей смене сигналов, красный - запрещает движение. Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям на дороге, поэтому важно их соблюдать для общей безопасности всех участников движения.

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