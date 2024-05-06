В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото

В Дарницком районе столицы горела квартира.

В воскресенье, 5 мая, в Дарницком районе Киева горела квартира в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже на ул. Архитектора Вербицкого.

«В 12:23 пожар был ликвидирован», - заявили в ГСЧС.

Предварительно никто не пострадал.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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