В Чернигове прогремел взрыв в банке, фото

После взрыва начался пожар, в результате чего повреждено здание банка.

Фото: полиция

В Чернигове 6 апреля в помещении банка произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, взрывотехники и полицейские. От взрыва повреждение получило здание. Люди, к счастью, не пострадали.

О причинах пока неизвестно, начато расследование по статье о преднамеренном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва.

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