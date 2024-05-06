Практика судов
  1. В Украине

Фэшн-лук, макияж и парик: украинец пытался пересечь границу с Румынией, «вооружившись» паспортом сестры, видео

13:26, 6 мая 2024
44-летний мужчина, переодетый в женщину, пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу.
Фэшн-лук, макияж и парик: украинец пытался пересечь границу с Румынией, «вооружившись» паспортом сестры, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина пытался попасть в Румынию, переодевшись в женщину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, иронически называя его «волшебной Сергиеттой».

Так, 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, был задержан пограничниками отделения «Хижа» Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией.

«Вооружившись» паспортом сестры, неприхотливым «фэшн луком», макияжем и париком мужчина приехал на Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только мужчина попал в приграничье. Правда, он пытался не сдаваться, утверждая, что является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт», — отметили в ГНСУ.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направили в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задача обменов между реестром военнообязанных «Оберег» и реестрами Налоговой службы и Минюста – это актуализация данных украинцев и украинок, – Минобороны

Реестр «Оберег» взаимодействует с реестрами Налоговой службы, Министерства образования, реестром, где хранятся данные об актах гражданского состояния и другими.

Паспортные сервисы ГМС за границей возобновили выдачу готовых паспортов – но в тестовом режиме

Мужчинам за рубежом, подавшим документы на выдачу паспорта до 25 апреля, следует ожидать повторного SMS.

Верховный Суд указал на правомерность аннулирования разрешения на пользование недрами в результате недопущения должностных лиц Госгеонадра к проверке

Аннулирование спецразрешения на использование недр за препятствование в проведении проверки – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на обязанность Верховной Рады Украины предоставить по запросу публичную информацию, которая находится в ее владении

Обязанность Верховной Рады предоставлять по запросу публичную информацию – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на отсутствие потребности и процессуальных механизмов отступления от позиции ВС, утратившей актуальность из-за изменения законодательства

Отступление от позиции Верховного Суда после изменения нормы права, на которой такая позиция основывается, по общему правилу, не допускается.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області