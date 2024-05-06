Фэшн-лук, макияж и парик: украинец пытался пересечь границу с Румынией, «вооружившись» паспортом сестры, видео

44-летний мужчина, переодетый в женщину, пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Мужчина пытался попасть в Румынию, переодевшись в женщину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, иронически называя его «волшебной Сергиеттой».

Так, 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, был задержан пограничниками отделения «Хижа» Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией.

«Вооружившись» паспортом сестры, неприхотливым «фэшн луком», макияжем и париком мужчина приехал на Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только мужчина попал в приграничье. Правда, он пытался не сдаваться, утверждая, что является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт», — отметили в ГНСУ.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направили в суд.

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