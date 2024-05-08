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На маршруте Львов - Ровно появится модернизированный электропоезд: фото

07:49, 8 мая 2024
Модернизированный электропоезд будет иметь крепления для велосипедов, розетки для зарядки гаджетов и комфортные сиденья.
На маршруте Львов - Ровно появится модернизированный электропоезд: фото
Источник фото: Укрзализныця
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На маршруте Львов - Ровно вскоре начнут курсирование модернизированный электропоезд, который принесет пассажирам значительные облегчения и новые возможности. Об этом сообщает Укрзализныця.

Новая версия поезда не только поражает современным дизайном снаружи, но и имеет ряд инноваций внутри вагона, обеспечивающих комфорт и удобство путешествующим. Среди нововведений можно выделить крепления для велосипедов, розетки для зарядки гаджетов и комфортные сиденья.

Особое внимание уделено достижимости поезда для маломобильных групп населения. Теперь они могут беспрепятственно воспользоваться поездом, ведь установлены пандусы и инклюзивные уборные. Кроме того, информационные указатели продублированы шрифтом Брайля, что делает путешествие более доступным для всех.

В главных вагонах электропоезда предусмотрены пеленальные столики, где пассажиры могут удобно отдохнуть и провести время во время путешествия.

Этот поезд стал уже 39-м модернизированным пригородным электропоездом, который был подготовлен Укрзализныцей собственными силами.

Источник фото: Укрзализныця

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