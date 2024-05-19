В одном из городов Германии люди получат бесплатное пиво за голос на выборах

Избирательный участок расположен прямо внутри фирменного паба пивоварни.

Фото: BILD

В немецком городе Дуйсбурге избиратели получат бесплатное пиво за голосование на выборах в Европарламент. Такое решение было принято, чтобы привлечь внимание людей к подобным акциям. Об этом сообщает BILD.

Так, накануне выборов в Европейский парламент в городе решили бесплатно раздавать пиво проголосовавшим избирателям и подающим заявку на голосование по почте.

Дело в том, что один из избирательных участков города расположен прямо внутри фирменного паба пивоварни König Pilsener.

Каждому, кто придет туда, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, бесплатно предложат безалкогольное пиво. Глава производственного совета компании König-Brauerei Рудольф Сикау отметил, что оно такое же вкусное, как и алкогольные аналоги.

«Нам важно привлечь внимание к выборам подобными акциями и призывать людей голосовать», - сказал глава городской администрации Мартин Мюррак.

Издание указывает, что за три недели до выборов в Европарламент, которые начнутся 9 июня, в Дуйсбурге уже подано столько же заявок на почтовое голосование, как и на прошлых выборах. Тогда явка избирателей составляла всего 50,1% – это антирекорд для этого региона.

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