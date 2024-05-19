В одному з міст Німеччини люди отримають безкоштовне пиво за голос на виборах

Виборча дільниця розташована просто всередині фірмового пабу пивоварні.

Фото: BILD

У німецькому місті Дуйсбург виборці отримають безкоштовне пиво за голосування на виборах до Європарламенту. Таке рішення ухвалили, щоб привернути увагу людей до подібних акцій. Про це повідомляє BILD.

Так, напередодні виборів до Європейського парламенту в місті вирішили безкоштовно роздавати пиво виборцям, які проголосували, і тим, хто подає заявку на голосування поштою.

Справа в тому, що одна з виборчих дільниць міста розташована просто всередині фірмового пабу пивоварні König Pilsener.

Кожному, хто прийде туди, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів, безплатно запропонують безалкогольне пиво. Голова виробничої ради компанії König-Brauerei Рудольф Сікау зазначив, що воно таке ж смачне, як і алкогольні аналоги.

«Нам важливо привернути увагу до виборів подібними акціями та закликати людей голосувати», — сказав голова міської адміністрації Мартін Мюррак.

Видання вказує, що за три тижні до виборів до Європарламенту, які розпочнуться 9 червня, у Дуйсбурзі вже подано стільки ж заявок на поштове голосування, як і на минулих виборах. Тоді явка виборців становила лише 50,1 % — це антирекорд для цього регіону.

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