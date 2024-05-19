Организовал схему незаконной выплаты 370 тысяч гривен зарплаты: вручено подозрение декану одного из факультетов Летной академии в Кропивницком

Зарплата начислялась профессору, который фактически не появлялся на рабочем месте и не выполнял должностные обязанности, поскольку в мае 2022 выехал за границу.

В Кропивницком декане факультета летной эксплуатации и обслуживания воздушного движения Летной академии Национального авиационного университета доложено о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Установлено, что с июня 2022 по февраль 2024 декан вуза организовал «схему», привлекая лаборанта кафедры.

Последние вносили ложные сведения в официальные документы – табели учета рабочего времени, в результате чего осуществляли начисление заработной платы профессору кафедры Летной академии, который фактически на рабочем месте не появлялся, соответствующие должностные обязанности не выполнял, поскольку в мае 2022 уехал за границу .

Указано, что за два года на банковскую карточку «работника» незаконно перечислено более 370 тысяч гривен заработной платы.

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