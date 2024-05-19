Організував схему незаконної виплати 370 тисяч гривень зарплати: вручено підозру декану одного з факультетів Льотної академії у Кропивницькому

Зарплата нараховувалась професору, який фактично не з’являвся на робочому місці та не виконував посадові обов’язки, оскільки в травні 2022 року виїхав за кордон.

У Кропивницькому декану факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Встановлено, що з червня 2022 року по лютий 2024 року декан вишу організував «схему», залучивши лаборанта кафедри.

Останні вносили неправдиві відомості до офіційних документів – табелів обліку робочого часу, внаслідок чого здійснювали нарахування заробітної плати професору кафедри Льотної академії, який фактично на робочому місці не з’являвся, відповідні посадові обов’язки не виконував, оскільки в травні 2022 року виїхав за кордон.

Вказано, що за майже два роки на банківську картку «працівника» незаконно перераховано понад 370 тисяч гривень заробітної плати.

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