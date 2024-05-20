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На Київщині чоловік напав з ножем на правоохоронця, за що отримав постріл в ногу

07:36, 20 травня 2024
На Київщині чоловік поранив ножем поліцейського під час виклику про домашнє насильство.
На Київщині чоловік напав з ножем на правоохоронця, за що отримав постріл в ногу
Джерело фото: Поліція Київської області
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19 травня опівночі у Київській області під час виклику про домашнє насильство чоловік напав на поліцейського з ножем. Інцидент стався, коли 13-річна дівчинка повідомила поліцію про те, що її 38-річний батько чинить насильство щодо її матері. Про це повідомила поліція Київської області

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Тетіївського відділення поліції. Під час документування інциденту чоловік вдарив ножем 31-річного оперуповноваженого і почав погрожувати свідкам. Поліцейський був у бронежилеті, але зловмисник завдав удар нижче засобу захисту.

Поранений правоохоронець попередив нападника про застосування вогнепальної зброї, зробив попереджувальний постріл, а потім поранив його в ногу. Нападник намагався втекти, але був затриманий. Поліцейського та нападника госпіталізували. Загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

Слідчі затримали підозрюваного, і після надання йому необхідної медичної допомоги його доставлять до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне позбавлення волі.

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