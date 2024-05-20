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На Киевщине мужчина напал с ножом на правоохранителя, за что получил выстрел в ногу

07:36, 20 мая 2024
На Киевщине мужчина ранил ножом полицейского во время вызова о домашнем насилии.
На Киевщине мужчина напал с ножом на правоохранителя, за что получил выстрел в ногу
Источник фото: Полиция Киевской области
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19 мая в полночь в Киевской области во время вызова о домашнем насилии мужчина напал на полицейского с ножом. Инцидент произошел, когда 13-летняя девочка сообщила полиции о том, что ее 38-летний отец совершает насилие в отношении ее матери. Об этом сообщила полиция Киевской области

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Тетиевского отделения полиции. Во время документирования инцидента мужчина ударил ножом 31-летнего оперуполномоченного и начал угрожать свидетелям. Полицейский был в бронежилете, но злоумышленник нанес удар ниже средства защиты.

Раненый правоохранитель предупредил нападавшего о применении огнестрельного оружия, сделал предупредительный выстрел, а затем ранил его в ногу. Нападавший пытался убежать, но был задержан. Полицейского и нападавшего госпитализировали. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Следователи задержали подозреваемого, и после оказания ему необходимой медицинской помощи его доставят в изолятор временного содержания. Полицейские под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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