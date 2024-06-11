В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: что она предусматривает

Внедрение Стратегии по развитию кредитования будет способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам и развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, возвращению украинцев из-за рубежа.

Совет по финансовой стабильности (РФС) одобрил Стратегию по развитию кредитования. Об этом сообщил официальный сайт НБУ.

Отмечается, что стратегия отражает целостное видение ключевых принципов развития кредитования в Украине и необходимых для реализации действий, которые будут способствовать устойчивому восстановлению экономики страны.

Внедрение Стратегии – вопросы финансовой безопасности страны и инструмент развития динамичной и конкурентоспособной экономики, способной к устойчивому развитию и евроинтеграции.

«Члены РФС согласились, что условия кредитования бизнеса и населения улучшаются с учетом обеспечения макроэкономической стабильности благодаря последовательной политике Национального банка и Правительства Украины и значительной международной помощи. В частности, уровень ставок по кредитам снижается. В то же время, спрос на кредиты сегментирован, а для ряда отраслей и регионов действуют сверхмощные военные риски, которые затрудняют доступ к необходимым финансовым ресурсам», - заявили в НБУ.

Целью стратегии является содействие обеспечению финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулированию спроса, направленного на повышение обороноспособности страны, в частности со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях – «территориях устойчивости».

Реализация мер Стратегии будет проходить по двум фокусам: активизация кредитования приоритетных направлений в условиях военного положения и развитие законодательной базы для дальнейшего стимулирования рыночного кредитования. Внедрение Стратегии по развитию кредитования будет способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам и развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, возвращению украинцев из-за рубежа.

Ранее в МВФ отмечали, что Украина должна действовать в соответствии с Национальной стратегией доходов, определить приоритеты в расходах бюджета и создать админсуд.

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