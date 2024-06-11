В Україні схвалили Стратегію з розвитку кредитування: що вона передбачає

Впровадження Стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців з-за кордону.

Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила Стратегію з розвитку кредитування. Про це повідомив офіційний сайт НБУ.

Зазначається, що стратегія відображає цілісне бачення ключових засад розвитку кредитування в Україні та необхідних для їх реалізації дій, що сприятимуть стійкому відновленню економіки країни.

Впровадження Стратегії – питання фінансової безпеки країни та інструмент розбудови динамічної і конкурентоспроможної економіки, здатної до сталого розвитку та євроінтеграції.

«Члени РФС погодилися, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються з огляду на забезпечення макроекономічної стабільності завдяки послідовній політиці Національного банку та Уряду України і значній міжнародній допомозі. Зокрема рівень ставок за кредитами знижується. Водночас попит на кредити сегментований, а для низки галузей та регіонів діють надпотужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів», - заявили у НБУ.

Стратегія має на меті сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях – «територіях стійкості».

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування. Впровадження Стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців з-за кордону.

Раніше у МВФ зазначали, що Україна має діяти відповідно до Національної стратегії доходів, визначити пріоритети у видатках бюджету і створити адмінсуд.

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