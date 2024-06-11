На Харківщині сталася бійка між цивільними та військовими: у ТЦК зробили заяву

У результаті інциденту один з військовослужбовців отримав ушкодження.

Фото: fakty.com.ua

У понеділок, 10 червня, у мережі оприлюднили відео конфлікту між працівниками ТЦК та декількома громадянами у місті Мерефа Харківської області. У Харківському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент.

Там зазначили, що військовослужбовці запропонували громадянину пред’явити військово-облікові документи, «отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекатись співробітників Національної поліції для подальшого з’ясування».

В ТЦК розповіли, що після цього підійшли ще декілька громадян, можливо родичі громадянина, який відмовився називатись та надавати будь-які документи. Вони накинулись з брутальної лайкою на військовослужбовців, ображали їх гідність та завдали декількох ударів, у тому числі застосовуючи предмет, схожий на палицю. Один з військовослужбовців отримав ушкодження.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження.

«Попередньо встановлено, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео. Фрагменти відео щодо ситуації, зазначеної вище, відсутні», - зазначили у ТЦК.

За фактом цього інциденту призначено службову перевірку та розпочато досудове розслідування органами Нацполіції.

«Командування надає повне сприяння роботі правоохоронних органів. До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів», - додали у ТЦК.

Раніше ми писали, що в Одесі працівники ТЦК примусово чоловіка, який відмовився пред’явити документи та поводився агресивно.

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