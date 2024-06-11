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У НАЗК озвучили цифру повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом

09:25, 11 червня 2024
Області-лідери по кількісті декларацій, за якими проводяться повні перевірки, подані посадовцями.
У НАЗК озвучили цифру повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом
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Національне агентство з питань запобігання корупції за 5 місяців цього року розпочало 449 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом. З числа відібраних на повну перевірку найвищий показник рейтингу ризику мають декларації, подані представниками:

  • органів місцевого самоврядування - 78, з них  2 - голів обласних рад, 20 - депутатів обласних рад, 56 - депутатів місцевих рад;
  • державних адміністрацій - 22, з яких 2 - заступників голів обласних державних адміністрацій, 2 - голів районних державних адміністрацій;
  • органів судової влади - 31, з них безпосередньо суддів - 24, 3 - голів судів;
  • органів митної та податкової служби - 15 податківців, 10 митників, з них 2 начальників митниці;
  • органів досудового розслідування - 23 прокурорів, з них 1  керівника та 8 заступників  керівників обласних прокуратур, 9 слідчих, 3 дізнавачів;
  • державних підприємств - 22 керівників підприємств, 8 заступників керівників, у тому числі підприємств оборонної сфери;
  • народними депутатами - 18.

Найбільша кількість декларацій, за якими проводяться повні перевірки, подані посадовцями з м. Києва (158 декларацій), Одеської області (37), Київської області (33), Львівської області (26), Дніпропетровської області (18), Черкаської області (16),  Харківської області (15).

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