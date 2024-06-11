В НАПК озвучили цифру полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу

Области-лидеры по количеству деклараций, по которым проводятся полные проверки, поданые должностными лицами.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 5 месяцев этого года начало 449 полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу. Из числа отобранных на полную проверку самый высокий показатель рейтинга риска имеют декларации, представленные представителями:

органов местного самоуправления – 78, из них 2 – председателей областных советов, 20 – депутатов областных советов, 56 – депутатов местных советов;

государственных администраций – 22, из которых 2 – заместителей председателей областных государственных администраций, 2 – председателей районных государственных администраций;

органов судебной власти – 31, из них непосредственно судей – 24, 3 – председателей судов;

органов таможенной и налоговой службы – 15 налоговиков, 10 таможенников, из них 2 начальников таможни;

органов досудебного расследования – 23 прокуроров, из них 1 руководителя и 8 заместителей руководителей областных прокуратур, 9 следователей, 3 дознавателей;

государственных предприятий – 22 руководителей предприятий, 8 заместителей руководителей, в том числе предприятий оборонной сферы;

народными депутатами – 18.

Наибольшее количество деклараций, по которым проводятся полные проверки, поданы должностными лицами из г. Киева (158 деклараций), Одесской области (37), Киевской области (33), Львовской области (26), Днепропетровской области (18), Черкасской области (16) , Харьковской области (15).

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