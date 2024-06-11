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В Харьковской области произошла драка между гражданскими и военными: в ТЦК сделали заявление

08:31, 11 июня 2024
В результате инцидента один из военнослужащих получил повреждение.
В Харьковской области произошла драка между гражданскими и военными: в ТЦК сделали заявление
Фото: fakty.com.ua
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В понедельник, 10 июня, в сети обнародовали видео конфликта между работниками ТЦК и несколькими гражданами города Мерефа Харьковской области. В Харьковском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент.

Там отметили, что военнослужащие предложили гражданину предъявить военно-учетные документы, «получили отказ в грубой форме и предложили дождаться сотрудников Национальной полиции для дальнейшего выяснения».

В ТЦК рассказали, что после этого подошли еще несколько граждан, возможно, родственники гражданина, который отказался называться и предоставлять какие-либо документы. Они набросились с агрессивной бранью на военнослужащих, оскорбляли их достоинство и нанесли несколько ударов, в том числе применяя предмет, похожий на палку. Один из военнослужащих получил повреждение.

По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное производство.

«Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованном видео. Фрагменты видео по ситуации, указанной выше, отсутствуют», - отметили в ТЦК.

По факту этого инцидента назначена служебная проверка и начато досудебное расследование органами Нацполиции.

«Командование оказывает полное содействие работе правоохранительных органов. До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев», - добавили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Одессе работники ТЦК принудительно задержали мужчину, который отказался предъявить документы и вел себя агрессивно.

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