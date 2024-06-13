$11 000 с уклониста за пересечение границы: на Львовщине задержали организатора схемы

Злоумышленник гарантировал мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители Львовской области заблокировали нелегальную схему пересечения границы.

30-летний фигурант, работая стоматологом в одной из частных клиник Львова, наладил дополнительный способ заработка. За 11 000 долларов, несмотря на законные ограничения, гарантировал мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы.

За эти средства фигурант доставлял «клиентов» в приграничные районы Львовской и Закарпатской областей, где они ожидали удобного момента для пересечения границы лесной полосой.

Полицейские задержали организатора схемы сразу после получения средств на услуги «проводника». Сейчас ему объявлено подозрение.

Суд взял подозреваемого под стражу с правом внесения более 242 000 гривен залога. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

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