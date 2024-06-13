$11 000 з ухилянта за перетин кордону: на Львівщині затримали організатора схеми

Зловмисник гарантував чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці Львівщини заблокували нелегальну схему перетину кордону.

Зазначається, що 30-річний фігурант, працюючи стоматологом в одній із приватних клінік Львова, налагодив додатковий спосіб заробітку. За 11 000 доларів, попри законні обмеження, гарантував чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону.

За ці кошти фігурант доставляв «клієнтів» до прикордонних районів Львівської та Закарпатської областей, де вони очікували слушного моменту для перетину кордону лісосмугою.

Поліцейські затримали організатора схеми одразу після отримання коштів за послуги «провідника». Наразі йому оголошено підозру.

Суд взяв підозрюваного під варту із правом внесення понад 242 000 гривень застави. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

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