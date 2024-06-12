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«Заробили» майже мільйон гривень на продажі неіснуючих генераторів у період блекаутів: на Київщині викрили злочинців

17:55, 12 червня 2024
Наприкінці 2022 року підозрювані створили сайти, на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів.
«Заробили» майже мільйон гривень на продажі неіснуючих генераторів у період блекаутів: на Київщині викрили злочинців
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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​На Київщині викрито злочинну групу, яка «заробила» майже мільйон гривень на продажі неіснуючих генераторів у період блекаутів. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили сайти, на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через триваючі блекаути.

«У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв'язок не виходили», — зазначили у прокуратурі.

Вказано, що у такий спосіб підозрювані привласнили майже мільйон гривень.

Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

Слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій відносно 20 осіб.

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