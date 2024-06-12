«Заработали» почти миллион гривен на продаже несуществующих генераторов в период блекаутов: в Киевской области разоблачили преступников

На Киевщине разоблачена преступная группа, которая «заработала» почти миллион гривен на продаже несуществующих генераторов в период блекаутов. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Четверым участникам организованной группы сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемые создали сайты, на которых размещали фейковые объявления о продаже генераторов. В этот период они имели спрос из-за продолжающихся блекаутов.
«В общении с потенциальными покупателями из разных уголков Украины они убеждали их перечислять полную подписку на подконтрольные банковские счета. Получив деньги, больше они на связь не выходили», — отметили в прокуратуре.
Указано, что таким образом подозреваемые присвоили почти миллион гривен.
Вырученные от преступной деятельности средства организатор распределял между всеми участниками группы.
Следствие проверяет причастность подозреваемых к мошенническим действиям в отношении 20 человек.
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