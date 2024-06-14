На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет значительно сложнее, - Укрнерго

Избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов.

Ситуация в украинской энергосистеме значительно усложнится на следующей неделе. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью УП.

Избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за 2 факторов. Это прогнозируемый рост энергопотребления из-за возврата жары и выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС.

Кудрицкий отмечает, что 15 июня Украина будет иметь дело с пониженной мощностью на атомных электростанциях. Кроме того, в середине двадцатых чисел июня появится дополнительный шаг по снижению мощности на АЭС. Он будет связан с ремонтной кампанией.

И часто люди, когда слышат «ремонтная кампания», у них возникают вопросы: нельзя ли эти ремонты перенести, можно ли эти ремонты отложить, отменить? Дело в том, что эта ремонтная кампания, она, по сути, является кампанией по перегрузке топлива, во время которого производятся ремонты. Поэтому, поскольку топливо имеет способность вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает, его нужно точно менять. Поэтому эти вещи очень тяжело как-то «подвинуть» во времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС», – сказал Кудрицкий.

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