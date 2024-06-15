Грабили людей возле ​​банкоматов в Бердичеве: двое братьев получили наказание

Мужчины забирали деньги у людей, которые только сняли их в банкоматах.

В Бердичеве судили двух братьев за грабеж, совершенное повторно, в условиях военного положения (дела №274/9018/23 и №274/9111/23). Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

38-летнему местному жителю суд назначил 7 лет лишения свободы.

Обвиняемый – старший из двух братьев, которые в декабре прошлого года с разницей в несколько дней ограбили двух человек у банкоматов в разных микрорайонах Бердичева.

Как известно из приговора, Дмитрий, неоднократно судимый за преступления против собственности, ограбил жителя района: отобрал 15 тыс. грн наличных, только потерпевший снял их с карточки через банкомат и положил в карман куртки. С места преступления правонарушитель скрылся с чужими деньгами, которыми распорядился по собственному усмотрению. В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого полностью и объективно доказана.

Сам мужчина признал свою вину, активно способствовал следствию, что суд учел как смягчающее обстоятельство.

Приговором Бердичевского горрайонного суда от 08.01.24 г., который вступил в законную силу, к 7 годам лишения свободы приговорен также младший брат обвиняемого - Александр.

35-летний мужчина, также неоднократно судимый, через четыре дня после того, как его старший брат совершил преступление и был задержан полицией, совершил аналогичное правонарушение: заметив женщину, которая снимает наличные в банкомате, дождался, когда появятся купюры, выхватил их с места преступления скрылся.

Таким образом, обвиняемый завладел средствами потерпевшей в сумме 10 тыс. грн. Свою вину мужчина признал, искренне каялся и активно способствовал раскрытию преступления, а потерпевшая просила суд строго его не наказывать.

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