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Грабували людей біля банкоматів у Бердичеві: двоє братів отримали покарання

08:33, 15 червня 2024
Чоловіки забирали гроші у людей, які щойно зняли їх у банкоматах.
Грабували людей біля банкоматів у Бердичеві: двоє братів отримали покарання
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У Бердичеві судили двох братів за грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану (справи 274/9018/23 та №274/9111/23). Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд. 

38-річному бердичівлянину суд призначив 7 років позбавлення волі.

Обвинувачений – старший з двох братів, які у грудні минулого року з різницею у кілька днів пограбували двох  людей біля банкоматів у різних мікрорайонах Бердичева. Як відомо з вироку, Дмитро, який неодноразово судимий за злочини проти власності, пограбував мешканця району: відібрав 15 тис. грн готівки, щойно потерпілий зняв їх з картки  через банкомат та поклав до кишені куртки. З місця злочину правопорушник втік з чужими  грошима, якими розпорядився на власний розсуд. В ході судового розгляду вина обвинуваченого повністю та об′єктивно доведена.

Сам чоловік визнав свою вину, активно  сприяв слідству, що суд врахував як пом′якшувальну обставину.

Вироком Бердичівського міськрайонного суду від 08.01.24 р., який вступив у законну силу,  до 7 років позбавлення волі засуджено також молодшого брата обвинуваченого - Олександра. 

35-річний бердичівлянин, також неодноразово судимий, за чотири дні після того, як його старший  брат вчинив злочин та був затриманий поліцією, скоїв аналогічне правопорушення: помітивши жінку, яка знімає готівку у банкоматі, дочекався, коли з′являться купюри, вихопив їх та з місця злочину втік.

Таким чином  обвинувачений заволодів коштами потерпілої у сумі 10 тис. грн. Свою вину чоловік визнав, щиро каявся та активно сприяв розкриттю злочину, а потерпіла просила суд суворо його не карати.

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