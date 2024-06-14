Практика судів
  1. В Україні

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде значно складнішою, - Укрнерго

20:34, 14 червня 2024
Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори.
Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде значно складнішою, - Укрнерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ситуація в українській енергосистемі значно ускладниться наступного тижня. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю УП.

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через 2 фактори. Це — прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. 

Кудрицький зазначає, що 15 червня Україна матиме справу зі зниженою потужністю на атомних електростанціях. Крім того, у середині двадцятих чисел червня з'явиться додатковий крок зниження потужності на АЕС. Він буде пов'язаний з ремонтною кампанією.

«І часто люди, коли чують «ремонтна кампанія», у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС», – сказав Кудрицький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибори голови ВККС відбудуться 20 червня

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів відсутній постійний голова з 27 березня.

У Раді готуються до скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств

Верховна Рада незабаром може схвалити законопроект про поступове скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств.

$50 млрд кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених активів рф – Сергій Марченко розповів, які умови називала Україна

На саміті G7 ухвалено рішення про виділення 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф, але фінальне комюніке ще готується.

Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Уряд разом з іноземними партнерами самостійно вирішують, що та як необхідно реформувати в судовій владі.

Зміцнити НАБУ і САП, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи, посилити доброчесність суддів – які реформи передбачає безпекова Угода з США

Відповідно до безпекової Угоди Україна має посилити реформу українського сектору правосуддя, зміцнити САП і НАБУ, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду