Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде значно складнішою, - Укрнерго

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори.

Ситуація в українській енергосистемі значно ускладниться наступного тижня. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю УП.

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через 2 фактори. Це — прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Кудрицький зазначає, що 15 червня Україна матиме справу зі зниженою потужністю на атомних електростанціях. Крім того, у середині двадцятих чисел червня з'явиться додатковий крок зниження потужності на АЕС. Він буде пов'язаний з ремонтною кампанією.

«І часто люди, коли чують «ремонтна кампанія», у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС», – сказав Кудрицький.

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