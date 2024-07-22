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В управление АРМА переданы четыре вертолета и два самолета крымских предпринимателей

13:36, 22 июля 2024
После реализации авиапарка, средства будут направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».
В управление АРМА переданы четыре вертолета и два самолета крымских предпринимателей
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В управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) передано четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, разоблаченным ГБР на финансировании вооруженной агрессии рф, передает официальный сайт Бюро.

В январе 2024 года ГБР сообщил о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины) 9 предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым, занимающихся рекреационным и агропромышленным предпринимательством. Они занимались бизнесом на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги стране-агрессору, финансируя вооруженную агрессию рф.

Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал.

После реализации авиапарка, средства будут направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

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