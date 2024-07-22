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В управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

13:36, 22 липня 2024
Після реалізації авіапарку, кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».
В управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців
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В управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, викритим ДБР на фінансуванні збройної агресії рф, передає офіційний сайт Бюро.

У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом. Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору,  фінансуючи збройну агресію рф.

Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Після реалізації авіапарку, кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

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