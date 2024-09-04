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Облэнерго должны своевременно сообщать о графиках отключения света, — НКРЭКУ

11:09, 4 сентября 2024
Регулятор требует обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное уведомление потребителей о перерывах в электроснабжении.
Облэнерго должны своевременно сообщать о графиках отключения света, — НКРЭКУ
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует от операторов систем распределения (облэнерго) своевременно предупреждать потребителей об отключении света.

НКРЭКУ указывает, что получает большое количество жалоб от потребителей о ненадлежащей коммуникации облэнерго, в частности, недонесение информации об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков и т.д.

«С целью соблюдения принципа социальной справедливости, уменьшения социальной напряженности и внедрения корректных графиков отключений регулятор требует от ОСР обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении», - говорится в сообщении.

Также регулятор предупреждает руководителей облэнерго о персональной ответственности за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии.

Вместе с этим, НКРЭКУ просит потребителей с пониманием отнестись к временным шагам по ограничению электроснабжения и, в случае обнаружения недостоверной информации о перерывах в электропитании, предоставленной/обнародованной оператором системы распределения, сообщать о таких фактах соответствующего облэнерго для принятия им мер по актуализации информации.

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