Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину

Ранее Ольга Стефанишина подала заявление об отставке с занимаемой должности.

Верховная Рада 4 сентября уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее она подала заявление об отставке.

Соответствующее решение поддержал 241 депутат.

Добавим, что Верховная Рада провалила голосование за увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Для увольнения не хватило только одного голоса.

В то же время парламент смог уволить с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.