Практика судов
  1. В Украине

Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину

13:20, 4 сентября 2024
Ранее Ольга Стефанишина подала заявление об отставке с занимаемой должности.
Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 4 сентября уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее она подала заявление об отставке.

Соответствующее решение поддержал 241 депутат.

Добавим, что Верховная Рада провалила голосование за увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Для увольнения не хватило только одного голоса.

В то же время парламент смог уволить с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты в последний момент передумали рассматривать отставку главы МИД Дмитрия Кулебы

Пленарный зал разошелся, остановив рассмотрение вопроса об увольнении министра Дмитрия Кулебы.

Верховная Рада уволила министра юстиции Дениса Малюську, но так и не получила ответа, почему он уходит

Во время отчета Дениса Малюську в пленарном зале встретили аплодисментами, а у некоторых депутатов возник вопрос, в связи с чем его увольняют.

Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной, которая может стать новым министром юстиции

Верховная Рада уволила вице-премьер по евроинтеграции Ольгу Стефанишину.

Верховная Рада уволила Александра Камышина с должности главы Минстратегпрома

Александр Камышин, по его словам, продолжит работу в оборонке.

Давить на суды станет проще, если роль председателя суда будет нивелирована

Нивелирование роли председателей судов может привести к умалчиванию проблем в судебной власти, ухудшению взаимодействия и усилению давления на суды.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва