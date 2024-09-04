Рада звільнила віцепрем’єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину

Раніше Ольга Стефанішина подала заяву про відставку із займаної посади.

Верховна Рада 4 вересня звільнила Ольгу Стефанішину з посади віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше вона подала заяву про відставку.

Відповідне рішення підтримав 241 депутат.

Додамо, що Верховна Рада провалила голосування за звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Для звільнення не вистачило лише одного голосу.

Водночас парламент зміг звільнити з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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