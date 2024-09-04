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Обленерго мають вчасно повідомляти про графіки відключень світла, — НКРЕКП

11:09, 4 вересня 2024
Регулятор вимагає забезпечити належне, достовірне та своєчасне інформування споживачів про перерви в електропостачанні.
Обленерго мають вчасно повідомляти про графіки відключень світла, — НКРЕКП
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вимагає від операторів систем розподілу (обленерго) вчасно попереджати споживачів про відключення світла.

НКРЕКП вказує, що отримує велику кількість скарг від споживачів щодо неналежної комунікації обленерго, зокрема, недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків тощо.

«З метою дотримання принципу соціальної справедливості, зменшення соціальної напруженості та впровадження коректних графіків відключень регулятор вимагає від ОСР забезпечити належне, достовірне та своєчасне інформування споживачів про перерви в електропостачанні», - йдеться в повідомленні.

Також регулятор попереджає керівників обленерго про персональну відповідальність за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії.

Разом з цим, НКРЕКП просить споживачів з розумінням поставитись до тимчасових кроків з обмеження електропостачання та, у разі виявлення недостовірної інформації щодо перерв в електроживленні, наданої/оприлюдненої оператором системи розподілу, повідомляти про такі факти відповідного обленерго для вжиття ним заходів з актуалізації інформації.

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