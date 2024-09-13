В Киеве водитель Toyota не справился с управлением и запарковался в клумбу, фото

Водитель не справился с управлением и въехал в клумбу, влкотестер Drager показал 1,34 промилле.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Как отмечают в Патрульной полиции Киева, управление транспортным средством в состоянии опьянения может стать причиной ДТП.

Патрульные рассказывают, что на днях получили сообщение о ДТП на улице Князя Романа Мстиславовича, где водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в клумбу.

Прибывшие на место инспекторы убедились, что водитель не пострадал. Также патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

«Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager. Результат - 1,34 промилле», - отмечается в сообщении.

Следовательно, на водителя составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУоАП.

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