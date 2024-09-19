В Киеве наказали водителя Mercedes, двигавшегося по полосе для общественного транспорта — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя транспортного средства Mercedes, который двигался по полосе для общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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