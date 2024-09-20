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Клирик киевского монастыря УПЦ мп, оправдывавший войну рф против Украины, получил подозрение

00:07, 20 сентября 2024
Клирик также распространял фейки об общественно-политической ситуации в Украине.
Клирик киевского монастыря УПЦ мп, оправдывавший войну рф против Украины, получил подозрение
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ мп, действовавшего в пользу россии. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.

Отмечается, что клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну россии против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Во время обысков по месту нахождения фигуранта в помещениях монастыря УПЦ мп обнаружены доказательства преступных действий.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Клирику грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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