Клірик київського монастиря УПЦ мп, який виправдовував війну рф проти України, отримав підозру

Клірик також поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України повідомила, що задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ мп, який діяв на користь рф. Йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

Зазначається, що клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ мп виявлено докази злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Клірику загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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