В Кременчуге мужчина из винтовки подстрелил двух котов, стрелку грозит до 8 лет лишения свободы

В Кременчуге на Полтавщине мужчина расстреливал котов.

В субботу, 5 октября, в Кременчуге Полтавской области возле многоэтажки, расположенной по проспекту Свободы, мужчина из винтовки выстрелил в двух котов. Одно из животных погибло, другое – доставлено к ветеринарному врачу на обследование.

Как сообщила пресс-служба полиции Полтавской области, начато уголовное производство.

«При проведении первоочередных следственных действий полицейские установили, что к правонарушению причастен местный житель 1963 года рождения. Винтовку у правонарушителя изъяли», - заявили в полиции.

По данному факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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