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Метро остановили, потому что в вагон подбросили предмет, похожий на мину, видео

16:32, 9 октября 2024
Очевидцы опубликовали видео, в котором разъясняется, почему остановили движение поездов Киевского метрополитена.
Метро остановили, потому что в вагон подбросили предмет, похожий на мину, видео
Фото из сети интернет
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Как писала «Судебно-юридическая газета», станция метро «Днепр» в Киеве закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда на этой линии следуют мимо станции без остановки.

В местной полиции заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента на станции метро.

«Движение поездов станции метро «Днепр» осуществляется без остановки. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники», – сообщили там.

Очевидцы опубликовали в сети видео, объясняющее, почему остановили движение поездов Киевского метрополитена. По их словам, в вагон подбросили предмет, похожий на «мину».

Фото и видео из сети интернет

Обновлено

В КГГА по состоянию на 16:45 сообщили, что станция метро «Днепр» уже работает в обычном режиме.

«Поезда совершают остановку на обоих путях станции. Инцидент изучают и расследуют сотрудники полиции», – заявили в городской госадминистрации.

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