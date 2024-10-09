Во Львове известили об утечке хлора – власти подчеркнули, что случайно

Во время ремонта во Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора.

Источник фото: loda.gov.ua

Во Львове во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора. Таким образом граждан случайного известили об утечке хлора, которой не было. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Сегодня, 9 октября, около 16:45, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора. Никакой утечки не было! Во Львове и области спокойно», – заявил глава ОВА.

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