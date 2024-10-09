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Во Львове известили об утечке хлора – власти подчеркнули, что случайно

18:10, 9 октября 2024
Во время ремонта во Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора.
Во Львове известили об утечке хлора – власти подчеркнули, что случайно
Источник фото: loda.gov.ua
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Во Львове во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора. Таким образом граждан случайного известили об утечке хлора, которой не было. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Сегодня, 9 октября, около 16:45, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора. Никакой утечки не было! Во Львове и области спокойно», – заявил глава ОВА.

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Львов

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